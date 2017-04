Zahl des Tages: 71 Prozent der deutschen Autofahrer fahren in der Regel etwas schneller als die vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkung

Saarbrücken (ots) - Deutsche geben gerne Gas!

Die Mehrheit der deutschen Autofahrer nimmt es mit den Geschwindigkeitsvorgaben nicht ganz so genau. Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt fahren 71 Prozent der Autofahrer in der Regel etwas schneller als es die zulässige Höchstgeschwindigkeit erlaubt.(1) Gerade auf bekannten Strecken oder bei hohem Verkehrsaufkommen kann eine Geschwindigkeitsüberschreitung jedoch zu erhöhter Unfallgefahr führen. Ob aus Übermut oder Unachtsamkeit: zu schnelles Fahren zählt laut Statistischem Bundesamt zu einer der Hauptunfallursachen in Deutschland.(2) Insbesondere bei schlechten Wetterverhältnissen sollte man daher seine Fahrweise der jeweiligen Witterung anpassen. "Wer nachweislich zu schnell unterwegs war, muss bei einem Unfall damit rechnen, eine Teilschuld zu tragen", erklärt Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt. "Das Überschreiten des Tempolimits kann dazu führen, den Schaden vom eigentlichen Verursacher nicht vollständig ersetzt zu bekommen."

(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Autofahren im Winter" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Dezember 2016 wurden in Deutschland 1.501 Personen ab 18 Jahren befragt, darunter 1.314 Autobesitzer.

(2) Statista 2015: http://ots.de/YnZNk

Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-geschwindigkeit

Weitere Inhalte zum Thema finden Sie hier: https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/

Pressekontakt:

Original-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell