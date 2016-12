Schöne Bescherung: Bei Einbruch sollten alle Glöckchen klingeln. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/63040 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Zurich Gruppe Deutschland" Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Die dunkleren Monate November bis März sind Hochsaison für Wohnungseinbrüche. Gerade kurz vor Weihnachten ist ein Einbruch nicht nur für Wohnungs- und Hausbesitzer eine "schöne Bescherung". Sie ist es im wahrsten Wortsinne auch für Einbrecher. Denn kurz vor dem Weihnachtsfest und gerade am Heiligabend selbst sind Häuser und Wohnungen noch attraktivere Ziele für die Gauner: Bargeldgeschenke, Schmuck und originalverpackte Elektronik-Neuware frohlocken besonders.

Einbruchrisiko auch während des Kirchganges

Wohnungsbesitzer sollten gerade im Vorfeld der Weihnachtstage besonders wachsam sein. Aber auch während der Kirchgänge können Einbrecher die Chance nutzen, um unbemerkt einzusteigen. Denn gerade hier ist für die Diebe gut zu kalkulieren, wann die Bewohner wiederkehren. Zurich rät dazu Türen und Fenster besonders gut zu sichern. Fenster sollten nie auf Kipp gelassen werden. Abschließbare Griffe sollen dabei auch tatsächlich verriegelt sein. Die Haustüre niemals nur ins Schloss ziehen, sie muss beim Verlassen der Wohnung mehrfach abgeschlossen werden. Zudem sollten Haus und Wohnung auch bei kurzer Abwesenheit bewohnt und belebt aussehen. Oft hilft es schon, Musik laufen oder eine Zimmerlampe brennen zu lassen. Keinesfalls darf jedoch offenes Feuer unbeaufsichtigt sein. Nicht zu unterschätzen ist der Wert eines guten nachbarschaftlichen Verhältnisses. Sind aufmerksame Nachbarn über Abwesenheiten während der Festtage informiert, sind sie auch für Unregelmäßigkeiten und unliebsame Besucher sensibilisiert.

Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2015) von über 6,9 Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 47 Milliarden EUR und rund 5.200 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungen im Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Sie bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle.

Pressekontakt:

Original-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell