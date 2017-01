smartin und JOM gewinnen gemeinsam den nationalen Etat der RENAULT RETAIL GROUP. v.l.: Oliver Blecken (JOM), Tina Schwandt, Marco Ziegler (beide smartin). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/62856 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/JOM ... Bild-Infos Download

Köln (ots) - In einem mehrstufigen Pitch hat sich das Agenturteam von smartin ADVERTISING und JOM durchgesetzt und den Gesamtetat der Renault Retail Group Deutschland gesichert.

Die Renault Retail Group Deutschland war auf der Suche nach einer neuen Kommunikationsagentur, die langfristig den gesamten Werbeetat steuern soll und die Marketingabteilung bei der strategischen Weiterentwicklung ihrer Handelsmarketingaktivitäten unterstützt. Für die geforderte Mediakompetenz holte die Kölner Brand-Activation-Agentur sich die neugegründete Düsseldorfer Dependance der Mediaagentur JOM mit ins Boot.

"In dem Auswahlverfahren hat uns das Team von smartin und JOM mit ihrer strategischen Herleitung und besonders der intelligenten Vernetzung von Kreation und Mediastrategie in seiner Ganzheitlichkeit absolut überzeugt. Wir haben gesehen, wie sinnvoll es ist, die Mediakompetenz von Beginn an einzubinden - denn nur so kann das Kommunikationskonzept sehr gezielt auf die Touchpoints der jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten werden", resümiert Marc Osseux, Leiter Marketing der Renault Retail Group Deutschland.

Oliver Blecken, Geschäftsführer JOM Düsseldorf, sagt zu dem Pitch: "Es ist immer wieder festzustellen, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Kreation und Media funktionieren kann, wenn man ein echtes inhaltliches Ziel vor Augen hat und dieses gemeinsam von Anfang an vorantreibt." Und Marco Ziegler, Managing Director smartin ADVERTISING, ergänzt dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit JOM die Renault Retail Group Deutschland mit unserer ganzheitlichen Herangehensweise begeistern und letztendlich auch überzeugen konnten."

Das zukünftige Aufgabenspektrum umfasst die Entwicklung der kompletten Jahresstrategie auf Basis der Modelllaunch- und Eventplanung sowie der darauf abgestimmten Kampagnenkonzeption und Mediaplanung. Ein weiterer Schwerpunkt wird zudem in der vertriebsunterstützenden Marketingkommunikation für die einzelnen Niederlassungsstandorte liegen.

Verantwortlich Renault Retail Group Deutschland: Marc Osseux, Leiter Marketing, Alexandra Haubrich, Online Marketing und Lead Management Verantwortlich smartin ADVERTISING: Marco Ziegler, Managing Director, Tine Schwandt, Creative Managing Director, Nadine Büllesbach, Creative Director, Thomas Hartkopf, Creative Director, Knut Riedel, Strategy Director, Tina Werner, Account Director, Jonas Quilitz, Head of Digital Verantwortlich JOM Düsseldorf: Oliver Blecken, Geschäftsführer, Tanja Schoepke, Head of Digital

Über die Renault Retail Group Deutschland:

Die Renault Retail Group Deutschland ist die Vertriebsgesellschaft von Renault Deutschland und die zweitgrößte Automobilvertriebsgruppe Europas. Sie repräsentiert die Marken Renault und Dacia sowie ab 2017 auch die Marke Alpine in den Metropolen und Großstädten von zwölf europäischen Ländern. Im Mittelpunkt stehen der Fahrzeugverkauf sowie die gesamte Leistungspalette des Aftersales. In Deutschland ist die Renault Retail Group Deutschland in den fünf Metropolen Hamburg, Berlin, München, Köln und Frankfurt vertreten und beschäftigt an insgesamt 13 Standorten rund 750 Mitarbeiter. Die Zentrale der Renault Retail Group Deutschland, über die auch Marketingaktivitäten koordiniert werden, ist in Köln angesiedelt.

Über smartin ADVERTISING smartin

ADVERTISING ist eine führende Brand-Activation-Agentur mit Büros in Köln und Hamburg und arbeitet mit rund 50 Mitarbeitern u. a. für Unternehmen wie Telefónica Germany, O2, TUI Cruises, TARGOBANK, edding, LG Electronics, Renault, Barilla, Wasa oder DORMA.

Über JOM:

JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent auf Performance-Marketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 62 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 225 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 4 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für das Feld der Performance-Marketing-Agenturen. JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.

Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien, Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing, Online-/Public-Relations, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form von strategischer Planung. JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.

