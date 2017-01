Grosso-Verband aktualisiert Markenlehrbrief und E-Learning-Angebot zum Pressesortiment

Köln (ots) - Der Bundesverband Presse-Grosso hat den bewährten Markenlehrbrief zum Pressesortiment für den Einzelhandel und den Presse-Kurs auf der E-Learning-Plattform Virtueller Supermarkt aktualisiert. Für die Umsetzung zeichnet erneut ein Expertenteam der Lebensmittelzeitung (LZ) verantwortlich. Dies gab der zuständige Bereichsleiter Großkunden im Bundesverband Presse-Grosso, Udo Schlaghecken, bekannt.

Die 2. Auflage des Markenlehrbriefs zum Pressesortiment erscheint in einer Auflage von 10.000 Exemplaren in der gleichnamigen Reihe der MEDIADIDACT im Deutschen Fachverlag, Frankfurt. Die 36seitige Broschüre zeigt in übersichtlicher Form auf, wie der Händler vor Ort sein Pressesortiment schnell und einfach besser inszenieren kann und welche Systemleistungen er vom Pressegroßhandel erwarten darf. Lebensmittelhandel sowie berufsbegleitende Schulen nutzen die Markenlehrbriefe seit Jahren gerne als Trainingsmaterial. Die Fachpublikation LZdirekt wird in ihrer Ausgabe März 2017 die Neuauflage des Markenlehrbriefs Presse redaktionell aufgreifen.

Der Virtuelle Supermarkt von MEDIADIDACT und LZdirekt ist die beliebte E-Learning-Plattform für alle Auszubildende und Experten im Lebensmitteleinzelhandel. Im Auftrag des Bundesverbandes Presse-Grosso haben die Betreiber aktuell den Kurs zum Pressesortiment aktualisiert. Direkt auf den Presse-Kurs führt der Link:

http://ots.de/Xqlja.

Dieser Link kann auch auf Unternehmenswebsites oder anderen Einzelhandelsportalen frei eingebunden werden.

"Der Markenlehrbrief und der Online-Kurs Presse sind zentrale Bestandteile der Informations- und Weiterbildungskampagne des Pressegroßhandels für den Einzelhandel", erklärt Schlaghecken.

