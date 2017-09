Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Schäuble/Bundestagspräsident

Regensburg (ots) - Das zweithöchste Amt im Staate, Präsident eines schwierigen Sieben-Parteien-Parlaments mit Rechtsfraktion - da ist in der ganzen Union keiner, der Wolfgang Schäuble auch nur das Wasser reichen könnte. Dass Angela Merkel dafür ihren Besten hergibt, zeigt, dass sie die Wichtigkeit dieser Aufgabe verstanden hat. Und dass Schäuble einwilligt, zeigt, dass er verstanden hat, dass er mehr in seinem Leben nicht werden kann. Finanzen ist und bleibt jedoch das Schlüsselressort in jeder Regierung. Das serviert Merkel nun den möglichen Koalitionspartnern FDP und Grünen auf dem Silbertablett. Das Wegloben Schäubles ist Merkels Morgengabe für die Jamaika-Koalition.

