Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Fußball/Champions League

Regensburg (ots) - Sicher, es ist erst September und damit sehr früh in der Fußballsaison. Sicher: Es sind erst zwei von sechs Spielen der Gruppenphase vorüber. Und sicher: Es sind zwei Niederlagen und noch ist vieles korrigierbar. Aber sollte Dortmund scheitern, ist es Wasser auf die Mühlen der Bundesliga-Kritiker, die sowieso genügend Stoff durch die seit Jahren so mäßigen Auftritte der deutschen Klubs in der Europa League erhalten. Ist die Bundesliga am Ende tatsächlich gar nicht so stark, wie sie selbst tut? Wenn mit Dortmund der Zweite hinter dem deutschen Branchen-Primus so in Schwierigkeiten gerät, erhärtet sich dieser Verdacht.

