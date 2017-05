Regensburg (ots) - Als die Spieler des SSV Jahn am Samstag nach dem Abpfiff ihre Ehrenrunde drehten, standen die Zuschauer auf und applaudierten so laut, wie man es lange nicht mehr in einem Regensburger Fußball-Stadion gehört hat. Es mag eine abgedroschene Formulierung sein, aber es ist wirklich so: Dieses Team hat sich in die Herzen der Fans gespielt. Für die Sympathiewerte dieser von Trainer Heiko Herrlich allem Anschein nach vorzüglich gecoachten Truppe, wird es nun gar nicht mehr entscheidend sein, ob sie es in die Relegation schafft. Und ob sie in dieser den Aufstieg schaffen würde schon gar nicht. Diese Mannschaft hat in dieser Saison bereits alle überrascht und (sehr oft) auch begeistert. Was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Es ist übrigens auch völlig müßig, darüber zu diskutieren, ob die 2. Liga jetzt zu schnell zu viel für den Jahn oder ob andersrum eine weitere Saison in der 3. Liga zu wenig wäre. Auf diese Fragen gibt es ohnehin keine wirklichen Antworten. Die Mannschaft des SSV Jahn wird in den kommenden Tagen Fakten schaffen. Zieht sie in die Relegation ein, wird am 30. Mai, nach dem Rückspiel, feststehen, in welcher Liga sie in er kommenden Saison spielt. Und auf eines darf man sich getrost verlassen: Die Jungs vom Jahn werden alles versuchen, dass es etwas zu feiern gibt.

