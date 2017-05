Regensburg (ots) - Nach der Niederlage gegen Kiel kann man den Spielern des SSV Jahn nur eines raten: Ganz kurz ärgern, dann abhaken und dann ganz schnell vergessen! Im Endspurt der Saison ist etwas anderes gefragt, nämlich locker zu bleiben und mit positiven Gedanken ins nächste Spiel gehen. Die drei Treffer, die die Kieler in den Toren der Continental-Arena versenkten, haben die Regensburger sicher sehr geschmerzt. Mehr als 11 000 Zuschauer waren gekommen, in der Hoffnung, dass alles wieder so ist wie vor einem Jahr. Damals war die Hütte beim Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg II auch voll. Damals kämpfte der Jahn seinen Gegner mit der Unterstützung der Zuschauer nieder. Ganz so einfach lässt sich Geschichte aber nicht wiederholen - selbst im Fußball nicht. Die Spieler sollten nun aber keinesfalls tagelang darüber grübeln, warum Kiel besser war. Vielmehr können sie zurecht darauf stolz sein, was sie in dieser Saison jetzt schon erreicht haben - ganz egal, ob es am Ende zum Aufstieg reicht oder nicht. Und dieses Aufstiegsrennen wurde ganz sicher nicht am vergangenen Samstag entschieden. An den letzten drei Spieltagen werden sich in der 3. Liga noch viele Dramen abspielen. Wenn der Jahn locker bleibt, könnte er dann jubeln, wenn es am wichtigsten ist: am Ende.

