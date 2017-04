Regensburg (ots) - Was Andere haben, hat man selber gerne auch. Und weil die spanische Liga seit Jahren klar die Nummer eins im europäischen Fußball ist und einen "El Clásico" hat, ersannen schlaue Köpfe eben eines Tages: So etwas braucht die Bundesliga auch. Schwachsinn! Madrid gegen Barcelona ist eine unvergleichliche Hausnummer. Nehmen wir die letzten 13 Jahre: Real war zweimal nicht Erster oder Zweiter in der Liga, Barça ein einziges Mal. Zum Vergleich FC Bayern versus Borussia Dormund: Die Münchner waren im selben Zeitraum genauso oft nicht Meister wie der BVB Erster oder Zweiter war - nämlich fünf Mal. Das heißt: Den "Klassiker" gibt's hierzulande eben nur in Phasen. Stabil sind die Bayern, der Kontrahent variiert: Was jetzt Dortmund ist, war vorher Werder Bremen oder auch mal der HSV. Und in Zukunft wird's vielleicht Leipzig sein. Das Pokallos bzw. die Teamleistungen wollten es, dass die jüngere Geschichte des DFB-Pokals seit fünf Jahren eine neue mehr oder minder verrückte Geschichte des Duells Bayern gegen Dortmund schreibt. Wir hätten da prompt eine Idee: Nennen wir den "Klassiker" doch "Dramatico". Und wir hätten überhaupt nichts dagegen, wenn wir solche spannenden Spiele auch in den nächsten Jahren im Pokal weiterhin fest einplanen könnten. Oder?

