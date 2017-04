Regensburg (ots) - Ob Klimaschutz oder die Vermeidung von Schadstoffen: Die Bundesregierung geriert sich als Totalverweigerer. Nicht als Versager, denn als solcher würde sie sich ja bemühen, aber scheitern. Berlin aber weiß längst von den monströs über den zulässigen Werten liegenden Abgasen der Dieselautos. Aber anstatt die EU bei ihrem Vorhaben zu unterstützen, dagegen vorzugehen, bremst die Bundesregierung, wo es nur geht. Der Schutz der Schmutzfinken in der Autoindustrie steht für Verkehrsminister Dobrindt und Kollegen weit über dem Schutz von Gesundheit und Klima. Auch andere "Autoländer" wie Frankreich, Tschechien, Italien und Spanien handeln so. Dabei ist es technisch kein Problem, die Autos so sauber zu betreiben wie es vorgesehen wäre. Es ist nur teurer und reißt so manches Modell aus der Wettbewerbsfähigkeit. Die Bundesregierung fördert Betrug am Kunden, unterbindet die Ahndung von Umweltverschmutzung und setzt die falschen Anreize für eine rechtzeitige Anpassung der deutschen Autoindustrie an der Zukunft. Kurz gesagt: Sie macht alles falsch.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell