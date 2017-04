Regensburg (ots) - Der beherzte Druck aufs Gaspedal ist kein Zeichen von Stärke. Er ist auch nicht cool, kein Ausdruck von Temperament und auch kein Widerstand gegen aufoktroyierte Regeln oder gar gegen die Staatsgewalt. Er ist nur eines: unvernünftig. Am besten wäre es natürlich, wenn es gar keine Kontrollen bräuchte. Wenn die Raser selbst zur Vernunft kämen und sich der Gefahr ihres Tempo-Rausches bewusst würden. Da wir aber leider noch nicht so weit sind, müssen andere Mittel her. Blitzer können dabei helfen: Sie haben eine abschreckende Wirkung und können Autofahrer zur Räson bringen - oder eben zur Kasse. Wenn man sich für ein angemessenes Tempo auf den Straßen ausspricht, redet man also nicht der Polizei oder dem Staat nach dem Mund. Es geht ganz einfach um ein umsichtiges Miteinander. Deswegen: Ein Hoch auf die Vernunft!

