Regensburg (ots) - So mancher Passagier wird sich über die Schnäppchenpreise bei Flugreisen freuen - auch wenn er sich den Kaffee an Bord selber kaufen muss oder den Platz nicht selbst aussuchen darf. Doch wer mit einem Billigticket auf Reisen geht, den beschleicht schnell zumindest ein leiser Anflug von Zweifel. Denn wer auf diese Angebote einsteigt, muss einiges über sich ergehen lassen. Eine Kostenfalle lauert bei der Gepäckaufgabe. Sparfüchse im Schnäppchentarif stellen mitunter fest, dass sie Handgepäck, das nicht unter den Sitz passt, nicht mit in die Maschine nehmen dürfen. Schnell werden Extragebühren fällig. Auch für Familien kann ein Flug zur Belastungsprobe werden, wenn nicht mehr alle zusammen sitzen können. Derartige Neuerungen gab es in den vergangene Jahren vielfach. Meist gingen sie von Billigfliegern aus, um Basispreise klein zu rechnen. Kleine Preise wünschen sich die Reisenden offensichtlich. Nur Komfort dürfen sie dann natürlich nicht erwarten.

