Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Einbruchsprävention

Regensburg (ots) - Mittelbayerische Zeitung, Autorin: Katja Meyer-Tien

Es muss nicht teuer sein

In einer Zeit, in der an gefühlt jeder Ecke die nächste Bedrohung lauert, wird das eigene Zuhause mehr noch als zuvor zum wichtigen Rückzugsraum. Die eigenen vier Wände versprechen Sicherheit und Geborgenheit. Umso mehr erschrecken da Meldungen, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche nach wie vor hoch ist. Der Boom der Sicherheitstechnik überrascht daher nicht. Längst sind Alarmanlagen, Überwachungs- und Zugangssicherungssysteme kein Privileg der Reichen und Superreichen mehr. Schon für einige hundert Euro sind sie für jedermann erhältlich. Das eigene Haus wird zur Festung. Allerdings muss es gar nicht immer die mehr oder weniger teure Alarmanlage sein: Es ist erstaunlich, wie nah man der erhofften Sicherheit auch schon mit ganz einfachen Mittel kommen kann: geschlossene Fenster und Türen, einfache Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren reichen oft schon aus, um den Gelegenheitsdieb abzuschrecken. Sicherheitsschlösser und einbruchssichere Fenster und Terrassentüren helfen noch mehr. Und mindestens ebenso wichtig sind aufmerksame Nachbarn, die den Briefkasten leeren und auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen achten. Denn alle Technikbegeisterung sollte nicht vergessen lassen: Gesunder Menschenverstand und gute Beziehungen zu den Nachbarn sind der erste Schritt zu einem sicheren Zuhause.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell