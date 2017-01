Regensburg (ots) - Wir wissen es: Frauen in Führungspositionen sind Mangelware. In typischen Männer-Jobs wird mehr verdient als in Frauenberufen. Kinder und Karriere lassen sich schlecht vereinbaren - oft zu Lasten der beruflichen Entwicklung der Mütter. Zwar hat sich von Generation zu Generation viel bewegt, Frauen sind heute besser ausgebildet und damit unabhängiger. Viele arbeiten und machen auch Karriere. Doch häufig haben sie keine Kinder oder - selten - einen Mann, der für die Familie kürzer tritt. Es ist nicht alles eine Frage der Organisation und oft fehlt eine Oma für die Betreuung der Enkel. Zu viele Belastungen überfordern, darauf müssen Familien individuelle Antworten finden. Was helfen könnte? Eine stärkere Nachfrage nach Frauen von Seiten der Wirtschaft und gesellschaftlich akzeptierte Teilzeitmodelle für Männer.

