Regensburg (ots) - Volkswagen hat viele Baustellen. Auf der Automesse in Detroit etwa gilt es vor allem, die Zuneigung der Amerikaner für die deutsche Marke neu zu entflammen - eine Liebe, die nach dem Bekanntwerden von "Dieselgate" erkaltet war. Es gibt erste Erfolge: Die Wolfsburger bandeln gerade wieder mit den US-Bürgern an. Bei den Verkäufen geht es aufwärts - trotz des Verkaufsstopps für Dieselfahrzeuge. In der Zentrale hofft man auf das kurze Gedächtnis der Menschen und setzt auf maßgeschneiderte Modelle für den US-Markt wie eine längere Tiguan-Variante und natürlich auch auf die Sport Utility Vehicles (SUV). Statt Dieselfahrzeugen bietet man den US-Kunden künftig das, was sie wollen. Um die zarte Annäherung nicht zu gefährden, macht Volkswagen-Chef Matthias Müller schon einmal einen Bogen um die USA und lässt andere in Detroit für VW sprechen. Vor einem Jahr hatte der Manager nach öffentlicher Reue ein Interview komplett vergeigt und will wohl nicht mehr an das PR-Debakel erinnern. In Deutschland hatte der Volkswagen-Boss erst im November mit Aussagen zum Dieselskandal irritiert und den Protest von Verbraucherschützern provoziert. In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" hatte Müller begründet, warum die von manipulierten Motoren betroffenen Kunden in Europa schlechter behandelt werden als die in Amerika. Das beweist, wie wichtig Worte sind, um Vertrauen wiederherzustellen. Den Kunden geht es nicht nur um eine finanzielle Kompensation, sondern auch um Ehrlichkeit. Ein falscher Nebensatz eines Managers kann teure PR-Kampagnen in Sekunden zerstören. Geld allein kann ein schlechtes Image nicht reparieren.

