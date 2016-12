Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Social Bots: Meinung per Mausklick von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Wladimir Putin und seine Cyber-Krieger haben wahrscheinlich gejubelt, als der umstrittene Milliardär und Haudrauf Donald Trump Präsident der USA wurde. Dass Moskau im bislang härtesten und unanständigsten US-Wahlkampf kräftig mitmischte, ist ein offenes Geheimnis. Da mag der Kreml noch so sehr und beredt darüber schweigen. Über hinterhältig und absichtsvoll programmierte Software, Social Bots, Trolls und dergleichen, ist es möglich, in die Diskussion in den sozialen Netzwerken einzugreifen, zu steuern und zu manipulieren. Viele Nutzer wissen dabei in der Regel gar nicht, dass der nette Internetpartner - oder die Partnerin - ein Computer ist. Dessen Meinung, aber auch Desinformationen, Halbwahrheiten bis hin zur Hass-Nachricht gibt es gewissermaßen mit einem Mausklick frei Haus. Die an sich fantastische Möglichkeit, sich in sozialen Netzen auszutauschen, Freunde zu finden und etwas zu unternehmen, hat einen hässlichen Widerhaken. Die Netzwerke sind für Meinungsmaschinen offen wie das sprichwörtliche Scheunentor. Social Bots werden sich möglicherweise auch im kommenden Bundestagswahlkampf 2017 beziehungsweise in den drei Landtagswahlen davor - Saarland, Schleswig-Holstein sowie in Nordrhein-Westfalen - tummeln, Verschwörungstheorien verbreiten, Stimmung machen. Dagegen hilft nur Aufklärung, Offenheit und kritisches Hinterfragen. Keine Macht den interessengesteuerten Meinungsmaschinen.

