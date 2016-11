Regensburg (ots) - Es ist einerseits ganz sicher als großer Erfolg zu werten, dass die deutschen Sicherheitsbehörden ein weiteres Mal mutmaßliche Unterstützer des Islamischen Staates, die zur Zeit perfideste Mörderbande auf unserem Globus, festgenommen haben. Diesmal konnten vor allem geistige Anstifter und logistische Helfer des IS dingfest gemacht werden. Auch die zuletzt mehrfach verschärften Sicherheitsgesetze, die bereits die Vorbereitung von Terrorismus unter Strafe stellen, zahlen sich nach und nach aus. Andererseits bedeutet die Polizeiaktion allerdings auch, dass Geheimdienste und Polizeien sich keine Atempause im Kampf gegen die potenziellen und wirklichen Dschihadisten gönnen dürfen. Der Hildesheimer Salafistenverein, der schon geraume Zeit im Visier der Sicherheitsbehörden steht, dürfte nicht die einzige Stelle sein, an der junge Männer für den islamistischen Krieg rekrutiert werden. Hier sind im schlimmen Sinne wirklich "Seelenfänger" unterwegs, die unter missbräuchlicher Berufung auf den Koran junge Seelen vergiften, sie zu verblendeten "Gotteskriegern" werden lassen. Der geistige, kulturelle Kampf um die Köpfe junger Muslime muss indes weiter gehen. In den Moscheen und muslimischen Vereinen, die sich oft außerhalb der deutschen Gesellschaft wähnen, was nicht sein darf. Aber auch in den Schulen, in den Familien. Und schließlich zeigt Hildesheim auch, dass Polizeien und Sicherheitsdienste dringend Verstärkung brauchen, um das hohe Niveau des Kampfes gegen Terroristen und Extremisten in Deutschland aufrechterhalten zu können. Der Staat muss weiterhin wachsam und wehrhaft bleiben.

