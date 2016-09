Regensburg (ots) - Es ist nur logisch, dass die Polizeiarbeit in den Grenzgebieten Europas enger verzahnt wird. Als der letzte Vertrag zwischen tschechischer und deutscher Polizei unterzeichnet wurde, war Tschechien weder Teil der Europäischen Union, noch Mitglied im Schengen-Raum. Eine Neuregelung der Zusammenarbeit auf Polizeiebene war also überfällig. Nicht, dass die Kooperation bisher ausgeblieben wäre. Schon jetzt arbeiten die Behörden zum Teil eng zusammen, das Polizeizentrum mit den Arbeitsstellen in Petrovice und Schwandorf zeigen dies. Und seine Bedeutung wird mit dem neuen Vertrag noch zunehmen. Es ist wichtig zu wissen, dass die Polizeiarbeit im Grenzraum sich nicht nur mit Drogenhandel, Schmuggel und Diebesbanden beschäftigt. Wohnungseinbrüche beispielsweise, trotz ihrer hohen Bedeutung für das subjektive Sicherheitsempfinden, machen gerade einmal ein Prozent der Gesamtkriminalität aus. Zum Teil geht es um ganz alltägliche Polizeiarbeit. Führerscheinkontrolle, Unfallaufnahme, Gefahrenabwehr bei Großveranstaltungen. Das mag weniger spannend klingen als die Jagd von organisierten Verbrecherbanden - ist aber objektiv ebenso wichtig für die Sicherheit der Bürger auf beiden Seiten der Grenze.

