Hamburg (ots) - Topspiel in Dortmund am Samstag, 18.30 Uhr, der BVB zuhause gegen RB Leipzig. Tuchel gegen Hasenhüttl, Dortmunder Rasselbande gegen Leipziger Super-Aufsteiger - sicher wird es laut werden im Signal Iduna Park. Doch während der BVB eigentlich als sicherer Champions League Kandidat gehandelt wurde, hechelt die Borussia als Vierter den Rasenballern in der Tabelle deutlich hinterher, elf Punkte beträgt der Rückstand auf Platz Zwei bereits.

Vor dem Spiel BVB vs RBL hat Buchmacher mybet unter www.mybet.com daher folgende Wette im Angebot:

Dortmund oder Leipzig - welches Team erzielt am Ende der laufenden Saison eine bessere Platzierung? Die Quote für die Borussia liegt bei 2.70, die Quote für Leipzig bei 1.40. Derzeit haben die Rasenballer also nicht nur in der Tabelle die Nase deutlich vorn sondern auch in den Köpfen der Quotenexperten.

