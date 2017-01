Hamburg (ots) - Mit den Australien Open und der Handball-Weltmeisterschaft stehen derzeit gleich zwei sportliche Großereignisse an, bei denen die deutschen Starter durchaus ambitioniert antreten. Angelique Kerber will in Melbourne ihren Tennis-Titel verteidigen, und dass die deutschen Handballer zehn Jahre nach dem letzten WM-Titel wieder Weltmeister werden, ist ebenfalls nicht auszuschließen.

Buchmacher mybet (www.mybet.com) zahlt aktuell Wetten zur Quote 5.00 aus, wenn Angelique Kerber die Australian Open im Einzel gewinnen sollte (http://bit.ly/1noUIOV). Und wer heute auf die "Bad Boys" als Handball-Weltmeister 2017 wettet, der wird zur Quote 10.00 ausbezahlt (http://bit.ly/2jqAcOV). Klare Favoriten auf den Handball-Titel sind allerdings die Franzosen mit Quote 1.80. Auch die Chancen von Dänemark (Quote 4.75) und Spanien (Quote 8.00) werden von mybet höher eingeschätzt als die der Deutschen.

Für ganz große Optimisten hat mybet eine tolle Kombiwette im Angebot: Quote 50.00 darauf, dass Angie die Australien Open gewinnt und die Bad Boys Weltmeister werden. Direkt zur Wette geht es unter folgendem Link:

http://bit.ly/2jqYacH

Über mybet

Mit über 1.000.000 Kunden und ca. 20.000 Wetten pro Tag gehört mybet zu den führenden Wettportalen. mybet ist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.

Pressekontakt:

Original-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell