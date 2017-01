Hamburg (ots) - Am Freitag, 13. Januar 2017 ziehen zwölf mehr oder weniger illustre Kandidatinnen und Kandidaten in das RTL-Dschungelcamp ein und kämpfen um den Sieg bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!"

Einer der Kandidaten ist Thomas Häßler, in seinem vorigen Leben Welt- und Europameister mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Warum die Buchmacher von mybet ausgerechnet den schüchternen "Icke" als aussichtsreichsten Anwärter auf die Dschungelkrone sehen, das ist im Detail vielleicht etwas schwierig nachzuvollziehen. Aber mit 4.00 hat Häßler nun mal die niedrigste Quote aller Teilnehmer, gefolgt von Marc Terenzi und Markus Majewski mit jeweils 5.00.

Erst dann kommt mit Gina-Lisa Lohfink die erste weibliche Kandidatin mit einer Quote von 5.50, gleichauf mit Mallorca-Mann Jens Hübner. Ex-NDW-Sternchen Fräulein Menke liegt übrigens mit Quote 11.00 fast am Ende dieses Rankings - möglicherweise erinnern sich die Älteren noch an den Song "Hohe Berge".

Direkt zu den Dschungelwetten geht es unter folgendem Link:

http://ots.de/PVW53

Über mybet

Mit über 1.000.000 Kunden und ca. 20.000 Wetten pro Tag gehört mybet zu den führenden Wettportalen. mybet ist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.

Pressekontakt:

Original-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell