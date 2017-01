Münchener Verein gewinnt 2016 über 20.000 Neukunden hinzu und steigert erneut Gesamtergebnis

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe konnte im Geschäftsjahr 2016 in ihrer größten Sparte - der Krankenversicherung - 21.488 Neukunden gewinnen und kommt somit auf 317.225 versicherte Personen. Das entspricht einer Steigerung von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Noch stärker hat sich die Zahl der Versicherten mit einer Krankenzusatzversicherung entwickelt. Nach einer Zunahme um 11,1 Prozent beinhaltet der Bestand jetzt 237.090 Personen. In allen drei Sparten - Krankenversicherung, Lebensversicherung und Allgemeine Versicherung - konnte der Münchener Verein 2016 sein Vertriebsergebnis insgesamt deutlich steigern. Der Kapitalanlagenbestand erhöhte sich gruppenweit von 6,12 Mrd. auf 6,4 Mrd. Euro. "Auch 2016 ist es dem Münchener Verein gelungen, seine starke Position als Pflege- und Vorsorgeversicherer im Markt weiter auszubauen", betonte Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Gleichzeitig hat es sich als richtig erwiesen, den Münchener Verein weiterhin konsequent als Partner des Handwerks auszurichten", so Reitzler.

Die Sparte Allgemeine Versicherung hat 2016 ihr Vertriebsergebnis kräftig um 16 Prozent erhöht und konnte ihre Beitragseinnahmen um 3,8 Prozent auf 52,7 Millionen Euro steigern. Für Versicherungsfälle wurden 37,8 Millionen Euro aufgewendet (2015: 35,5 Millionen Euro).

Zu dem sehr erfreulichen Gesamt-Vertriebsergebnis haben aber auch die Lebensversicherung mit einem Plus von 4,5 Prozent und die Krankenversicherung mit einer Zunahme von 1,4 Prozent beigetragen. Die Lebensversicherung verzeichnete Beitragseinnahmen von 140 Millionen Euro. Die Krankenversicherung konnte ihre Beitragseinnahmen um 2,0 Prozent auf 509 Millionen Euro aufstocken. Dabei ist die finanzielle Situation der Sparte sehr robust: Mit einer Eigenkapitalquote von 33,8 Prozent ist die Krankenversicherung des Münchener Verein im Markt an vorderster Position zu finden.

Insgesamt zahlte der Münchener Verein an seine Kunden im vergangenen Geschäftsjahr 569,5 Millionen Euro aus (2015: 533,3 Millionen Euro). "2017 wollen wir weiter mit Hochdruck an der Fortsetzung unserer erfolgreichen Strategie arbeiten und erneut viele neue Kooperationspartner von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen. Zentrale Bestandteile dieser Strategie sind eine konsequente Digitalisierung, gepaart mit unserer attraktiven Multikanalstrategie und innovativen Produkten", erklärt Reitzler weiter.

Informationen zum Münchener Verein

Der Ursprung der Versicherungsgruppe wurzelt in der genossenschaftlichen Idee, eine wirtschaftliche Selbsthilfeeinrichtung für das Handwerk und Gewerbe zu schaffen. Den Anfang machte die Gründung der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. als Versicherungsanstalt des Bayerischen Gewerbebundes 1922. Heute ist der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit in den Sparten Krankenversicherung, Lebensversicherung und Allgemeine Versicherung aktiv. Aktuelle Auszeichnungen des Unternehmens sind der "Deutsche Servicepreis 2016" sowie "Versicherer des Jahres 2016" des Deutschen Instituts für Servicequalität (DISQ).

