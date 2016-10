Münchener Verein mit neuer Struktur und zukunftsweisenden Investitionen

München (ots) - Die in allen wichtigen Sparten der privaten Krankenversicherung, der Lebensversicherung sowie der Schaden-/Unfallversicherung tätige Münchener Verein Versicherungsgruppe ändert ihre rechtliche Struktur und investiert gleichzeitig in der Lebensversicherung.

Das bislang in einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit betriebene Lebensversicherungsgeschäft wird durch die Münchener Verein Lebensversicherung Aktiengesellschaft fortgesetzt. Der Versicherungsbestand wurde komplett auf die neue Gesellschaft übertragen. Mit der Neuordnung der Gruppe und gleichzeitigen Stärkung der Lebensversicherung schafft der Versicherungsverein die Voraussetzung, künftig noch schneller und flexibler auf die Herausforderungen der Märkte und des Gesetzgebers zu reagieren.

Die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. steht an der Spitze der Gruppe als alleinige Aktionärin der beiden Töchter Münchener Verein Lebensversicherung AG und der Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG. Damit ist die klare Ausrichtung des Vereins an den Interessen der Mitglieder auch weiterhin sichergestellt.

Zeitgleich investiert das Unternehmen im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie im ersten Schritt in ein komplett neues Bestandsführungssystem in der Lebensversicherung, das die künftige Ausrichtung auf innovative und kundenorientierte Produkte unter Solvency II sicherstellt.

Mit dieser klaren Strategie sieht sich der Versicherer gut gerüstet und hat die Weichen für die Zukunft als unabhängige Versicherungsgruppe in Deutschland gestellt. Die aktuellen Vertriebsergebnisse mit insgesamt plus 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Stand 30.09.2016) bestätigen den positiven Trend.

Der Ursprung der Versicherungsgruppe wurzelt in der genossenschaftlichen Idee, eine wirtschaftliche Selbsthilfeeinrichtung für das Handwerk und Gewerbe zu schaffen. Den Anfang machte die Gründung der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. als Versicherungsanstalt des Bayerischen Gewerbebundes 1922. Heute ist der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit seinen Tochtergesellschaften auch in der Lebensversicherung und Allgemeine Versicherung aktiv.

Aktuelle Auszeichnungen des Unternehmens sind der "Deutsche Servicepreis", im 5. Jahr in Folge, Platz 1 in der Service-Kategorie der Studie "Private Krankenversicherer 2016" sowie ebenfalls zum 5. Mal in Folge die Auszeichnung zum "Versicherer des Jahres 2016", jeweils vom Deutschen Instituts für Servicequalität (DISQ).

