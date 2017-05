Öffentlicher Warenrückruf "Joghurt mild cremig gerührt"

Bremen (ots) - Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die DMK Deutsche Milchkontor GmbH, kurz DMK GROUP, das Produkt "Joghurt mild cremig gerührt" (4 x 150g) mit der Bezeichnung "GUT&GÜNSTIG" zurück. Betroffen ist Ware mit allen auf der Verpackung aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis einschließlich 17.06.2017.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall beim Öffnen der Becher ein Kunststoffteil lösen und in das Produkt fallen kann.

Der Artikel wurde vorwiegend bei Marktkauf und EDEKA angeboten. Das Handelsunternehmen hat aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes umgehend reagiert und die Ware mit dem betroffenen Mindesthaltbarkeitsdatum (bis einschließlich 17.06.2017) vorsorglich aus dem Handel genommen. Verbraucher, die den Artikel mit den genannten MHD gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises in ihren Einkaufsstätten.

Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Die DMK GROUP bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter der Hotline 0251 2656 7371.

Über die DMK GROUP

Hinter der DMK GROUP stehen über 8.300 aktive Milcherzeuger und rund 7.500 Mitarbeiter. Heute verarbeitet DMK 6,7 Mrd. kg Milch an 17 Molkereistandorten. Weitere acht Standorte stehen für die Produktion von Babynahrung, Eiskrem und Gesundheitsprodukten zur Verfügung. Dazu kommt der Verwaltungsstandort der DMK GROUP in Bremen. Mit Marken wie MILRAM, Osterland, Oldenburger, Humana, intact, sanotact, hansal und NORMI ist die DMK GROUP in Deutschland und rund 100 weiteren Ländern der Welt eine feste Größe für Handel und Verbraucher. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von 4,6 Mrd. Euro und gehört damit europaweit zu den führenden Unternehmen der Milchwirtschaft.

Pressekontakt:

Original-Content von: DMK Deutsches Milchkontor GmbH, übermittelt durch news aktuell