In InTouch: Schockierende Enthüllungen über das Familiendrama von Kader Loth (44)

Hamburg (ots) - Nur wenige Tage vor dem großen Dschungelcamp-Finale kommt heraus, warum Kader Loth (44) bei Äußerungen über ihre Familie so emotional reagierte. InTouch (EVT 26.01.) sprach mit einem Cousin.

"Familie ist für mich wahrer Luxus. Ich bin in einer Großfamilie groß geworden. Ich vermisse sie einfach. Das ist hart", gestand Kader Loth vor ein paar Tagen im Dschungelcamp und brach nach diesen Worten in Tränen aus. Der Grund: Ein Teil ihrer eigenen Familie soll sie schon vor Jahren verstoßen haben, weil sich die Eltern und fünf Geschwister für die freizügige Art der gebürtigen Türkin schämen. Ein Cousin von Kader verrät im Gespräch mit InTouch: "Unsere Familie ist sehr konservativ und traditionell, die Frauen tragen zum Beispiel Kopftuch. Deshalb ist Kader das schwarze Schaf bei uns. Obwohl ihre Eltern auch in Berlin wohnen, sehen sie sich nicht", sagt er. "Es geht ihr immer nur ums Geld, sie hat völlig die Bodenhaftung verloren."

Kader hingegen vermisst ihre Familie: "Das ist schon was Tolles, wenn man Familie hat, die zu einem steht, und man wird so akzeptiert, wie man ist, und so geliebt, wie man ist", betonte sie etwa. Doch von Akzeptanz keine Spur, nicht einmal ihre eigenen Geschwister scheinen zu der 44-Jährigen zu stehen. "Dass sie ins Dschungelcamp geht, haben wir über das Internet erfahren.

