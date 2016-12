Carmen Geiss (51) in InTouch: "Am liebsten würde ich Sarah zu uns nach Monaco holen"

Hamburg (ots) - Carmen Geiss (51) blutet das Herz, weil ihre Reality-Star-Kollegin Sarah Lombardi (24) öffentlich angefeindet wird. Im exklusiven Interview bietet sie ihr in der neuen InTouch (EVT 15.12) Hilfe an.

Wie denkt die TV-Millionärin über die Trennung von Sarah und Pietro? "Es ist wirklich schade, dass es so gekommen ist. Ich habe beide immer als sehr lieb empfunden."

Auch für die TV Show zur Trennung hat sie Verständnis: "Wenn sie denken, dass sie es ihren Fans schuldig sind, dann finde ich das okay", so Carmen Geiss. Ihr ist wichtig zu betonen, dass Sarah nicht die Alleinschuldige ist, selbst wenn sie auch Fehler gemacht hat: "Da gehören immer zwei zu - auch wenn Robert das ganz anders sieht. Aber am liebsten würde ich Sarah ein paar Tage zu uns nach Monaco holen. Da kann sie ausspannen, braucht sich nicht verfolgt zu fühlen, und ich hätte sicher ein paar Tipps für sie." Folgendes rät der RTL II Star ihrer Kollegin: "Sarah darf sich jetzt nicht hängen lassen oder sich Vorwürfe machen. Was passiert ist, ist passiert. Was die Leute auf der Straße denken, muss ihr egal sein." Und wie geht es mit den beiden weiter? "Pietro ist ein feiner Kerl. Er hat sich in der ganzen Zeit nicht großartig gegen Sarah gestellt. Klar ist er enttäuscht und muss das alles verarbeiten. Aber beide bekommen das sicher hin, weil sie etwas ganz Wichtiges immer vereinen wird: die Liebe zu ihrem gemeinsamen Sohn Alessio."

Hinweis an die Redaktionen:

Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 51/2016, EVT 15.12.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-17 61.

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.

Pressekontakt:

Original-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell