Veranstaltungstipp: "Der kleine Maulwurf"-Koautorin Katerina Miler zu Gast im "Maus & Co."-Laden

Köln (ots) - Ob in Büchern oder auf dem Bildschirm - "Der kleine Maulwurf" hat international Generationen von Kindern beim Aufwachsen begleitet. 2017 feiert er seinen 60. Geburtstag - und der Kölner "Maus & Co."-Laden feiert mit: Am 10. Februar kommt Katerina Miler, die Tochter des verstorbenen Maulwurf-Erfinders Zdenek Miler, in das Geschäft in den WDR-Arkaden. Dort steht die Koautorin von fünf Maulwurf-Büchern für eine Signierstunde zur Verfügung. Außerdem können kleine Fans ihrem Helden vor Ort gratulieren, denn er schaut als Walking-Act persönlich vorbei.

Als poetischer Naturfreund, dessen Neugier ihn ständig in neue Abenteuer stürzt, ist der kleine Maulwurf in mehr als 80 Ländern beliebt. Einzigartig macht ihn vor allem der unnachahmliche Illustrationsstil. In Deutschland sind seine Geschichten seit 1972 regelmäßig Bestandteil des Kultformats "Die Sendung mit der Maus", sodass der "Maus & Co."-Laden mit zahlreichen Merchandising-Produkten aus der Welt der Maus und ihrer Freunde ein ideales Ambiente für die Jubiläumsveranstaltung bietet.

Details zur Veranstaltung:

Was? Signierstunde mit Katerina Miler, Koautorin von "Der kleine Maulwurf"

Wann? 10. Februar 2017 14 bis 16 Uhr: Walking-Act ca. 14.30 Uhr: Beginn Signierstunde

Wo? Maus & Co. - Der Laden mit der Maus WDR-Arkaden Breite Str. 6 - 26 50667 Köln

