neues deutschland: Sozialwissenschaftler Bernard Braun: Selbstverwaltung bei Rente, Gesundheit und Pflege muss dringend weiterentwickelt werden

Berlin (ots) - Anlässlich der derzeit stattfindenden Sozialwahl in Deutschland fordert der Sozialwissenschaftler Bernard Braun vom Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik (SOCIUM) der Universität Bremen, die Selbstverwaltung bei Rente, Gesundheit und Pflege dringend weiterzuentwickeln. Im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe) sagte er: "Der Gesetzgeber müsste mehr Urwahlen ermöglichen, eine Frauenquote bei den Kandidaten einführen oder das Wahlrecht für die überwiegend weiblichen mitversicherten Familienangehörigen." Auch könne der Gesetzgeber den Verwaltungsräten vorschreiben, mehr Transparenz herzustellen, um die Selbstverwaltung zu stärken. Dagegen löse das von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) vorgelegte Selbstverwaltungstärkungsgesetz die vorhandenen Probleme nicht, so Braun. "Es reagiert auf eine sehr spezielle Situation: Korruption bei der Kassenärztlichen Vereinigung." Dies habe das Ministerium lediglich zum Anlass genommen, mehr Transparenz über bestimmte Geschäftsvorgänge herzustellen.

Pressekontakt:

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell