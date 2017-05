neues deutschland: Literaturkritiker Michael Hardt: Aktionen gegen G20 in Hamburg wichtiger als andere Proteste

Berlin (ots) - Für den Literaturkritiker und linken Theoretiker Michael Hardt sind die geplanten Proteste gegen den Hamburger G20-Gipfel im Juli von immenser Bedeutung. Sie "werden womöglich noch wichtiger als andere Proteste der vergangenen Jahre sein, weil sich hier die erfolgreichen Rechtspopulisten mit den Neoliberalen verbinden", sagte Hardt der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe). So wie die rechten Bewegungen eine globale Gefahr seien, müsse man als erstes eine genauso globale Protestbewegung dagegen aufbauen, so Hardt.

Dem an der Duke University in Durham in North Carolina lehrenden Wissenschaftler reicht Protest nicht aus. So hätten die Platzbesetzungsbewegungen in Nordafrika, Europa und den USA vor rund fünf Jahren eins gemein gehabt: "Die irgendwann um sich greifende Enttäuschung über die mangelnde Langlebigkeit, und dass es ihnen nicht möglich war, wirkliche soziale Transformationen in die Wege zu leiten."

Hardt lehnte gleichzeitig die Schaffung stark hierarchischer Organisationen ab: "In den vergangenen 40 Jahren haben die sozialen Bewegungen und die Freiheitsbewegungen sich gegen charismatische Führer und eine zentrale Führung gewendet." Das hätten sie auch richtig gemacht. "Sie taten dies im Namen der Demokratie und Partizipation", so Hardt.

Ihm zufolge ist deshalb die "entscheidende Frage, wie man effektive und langlebige Organisationen aufbauen kann, die eben nicht auf charismatische Führer oder eine zentrale Führung von oben herab angewiesen sind" und gleichzeitig Aufgaben erfüllen könnten, "die bisher normalerweise von Führungspersonen erledigt werden".

Hardt hat zusammen mit dem italienischen Philosophen Antonio Negri unter anderem das Buch "Empire" geschrieben, das als das wichtigste theoretische Werk der globalisierungskritischen Bewegung gilt. Im Oktober erscheint ihr neues Buch "Assembly", Hardt spricht am Samstagabend in der Berliner Volksbühne.

