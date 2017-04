neues deutschland: Berliner Verkehrsbetriebe testen finnischen Elektrobus

Berlin (ots) - Noch dreht der Elektro-Stadtbus des finnischen Startups Linkker seine Runden auf einem Betriebshof der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Ab kommenden Dienstag sollen Fahrgäste der zwischen den Bahnhöfen Zoo und Südkreuz verkehrenden Linie 204 selbst den Bus ausprobieren dürfen. Dort verkehren seit mehr als anderthalb Jahren Elektrobusse des polnischen Herstellers Solaris. Das berichtet die in Berlin erscheinende Tageszeitung »neues deutschland« (Wochenendausgabe). »Der Einsatz hat sich sehr spontan ergeben«, sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz auf Anfrage von »neues deutschland«. »Unser Buschef Torsten Mareck hat das Fahrzeug auf der Messe entdeckt und der Hersteller Linkker war sofort bereit, uns das Fahrzeug für einen Test zur Verfügung zu stellen«, so Reetz. Der Kontakt kam am Dienstag auf der erstmals in Berlin veranstalteten Fachmesse »Bus2Bus« zustande.

»Wir haben bereits 20 Busse ausgeliefert, unter anderem an die finnischen Städte Espoo, Turku und Helsinki sowie nach Kopenhagen in Dänemark«, sagte André Stephan "neues deutschland". Er ist Linkker-Vetriebschef für das deutschsprachige Europa. »Wir setzen auf eher kleine Batterien, um Gewicht und Kosten zu sparen«, erklärte Stephan. Vollgeladen kann der knapp 13 Meter lange Bus etwa 50 Kilometer weit fahren. »Der Bus hat einen kleinen Stromabnehmer auf dem Dach. Nach drei Minuten Nachladezeit an der Endhaltestelle kann er 15 Kilometer zusätzliche Strecke fahren«, erklärte Stephan weiter. »Wir haben versucht, alles so leicht und einfach wie möglich zu machen, damit 80 Passagiere befördert werden können.«

»Bis Jahresende wollen wir alles testen, was an Elektrobussen auf dem Markt ist«, kündigte BVG-Sprecherin Petra Reetz an. Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen künftig Elektrobusse gemeinsam mit der Hamburger Hochbahn (HHA) beschaffen. Ab 2020 sollen in beiden Städten nur noch emmissionsfreie Autobusse gekauft werden dürfen.

