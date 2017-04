neues deutschland: Kabarettist Werner Schneyder: "Ich bin ein österreichischer Konservativer"

Berlin (ots) - Werner Schneyder gehört einer Zunft an, die im deutschsprachigen Medienbetrieb mittlerweile ein Randdasein führt: Er ist politischer Kabarettist. Auf diese Feststellung legt der Österreicher, der im Januar dieses Jahres 80 Jahre alt wurde, im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe) Wert. "Kabarettist ist ja ein ungeschütztes Etikett. Es treten Leute auf Bühnen auf, die man in meiner Jugend bei der Abiturfeier allenfalls geduldet hätte", kritisiert er die Generation der Comedy-Stars. Er nehme als Kabarettist heute ganz bewusst eine konservative Haltung ein, so Schneyder weiter, um damit Konservativen den Begriff wegzunehmen. "Die Leute, die heute für sich beanspruchen, konservativ zu sein, haben zerstört, was sie vorgeben zu vertreten. Sie züchten die Rechte. Der Begriff konservativ kommt von »conservare«, bewahren, das heißt also, die soziale Balance bewahren, die Natur bewahren, die kaufmännische Moral bewahren, den Frieden bewahren. All das zerstören die sogenannten Konservativen. Ich bin mit meiner Haltung ein Konservativer, denn ich bin ein Bewahrer dessen, was in der Gesellschaft gut und brauchbar ist, und das andere möchte ich ganz gerne verändert wissen."

Schneyder, der in Deutschland vor allem durch seine gemeinsamen Fernsehauftritte mit Dieter Hildebrandt sowie als Gastmoderator des »Aktuellen Sportstudios« im ZDF bekannt wurde, tourt derzeit mit seinem nach eigenen Angaben "definitiv letzten Programm 'Das war's von mir'" durch Deutschland.

