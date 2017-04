neues deutschland: Agrarwissenschaftler aus Paraguay warnt Bayer vor Übernahme von Monsanto

Berlin (ots) - "Für viele Menschen steht der Name Monsanto für Piraterie, Gift und Krankheit." So warnt der Agrarwissenschaftler Miguel Lovera aus Paraguay vor der Übernahme des US-Saatgutkonzerns durch die deutsche Bayer AG. Monsanto habe mit seiner Strategie weltweit großen Schaden angerichtet, "Bayer kauft diese Schuld mit", erklärte der ehemalige Präsident der Nationalen Behörde für Pflanzenschutz und Saatgut in Paraguay gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Paraguay etwa lebe seit dem Staatsstreich gegen Fernando Lugo 2012 in einem Zustand der völligen landwirtschaftlichen Deregulierung und zunehmender Landkonflikte. Monsanto biete den Landwirten mit der Kombination aus gentechnisch verändertem Soja und dem Totalherbizid Roundup eine Technik an, "die teuer ist und die Umwelt zerstört", so der Agrarwissenschaftler, der an den Protesten zur am Freitag beginnenden Bayer-Hauptversammlung in Bonn teilnehmen wird.

