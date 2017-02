neues deutschland: Pro Asyl: Lafontaine in Flüchtlingspolitik auf Linie der Union

Berlin (ots) - Der Geschäftsführer von »Pro Asyl«, Günter Burkhardt, sieht den Fraktionsvorsitzenden der saarländischen LINKEN, Oskar Lafontaine, in der Flüchtlingspolitik auf der selben Linie wie Union und rechte Sozialdemokraten. Lafontaine hatte in einem Interview mit der "Welt" gefordert, illegal eingereiste Asylbewerber abzuschieben. »Das Asylrecht entzieht sich jedoch einer staatlichen Steuerungspolitik oder Begrenzung, weil es Schutzsuchenden individuell zusteht«, so Burkhardt gegenüber der Tageszeitung »neues deutschland« (Dienstagausgabe). Die staatliche Steuerung ende, «wenn es um Menschen geht, die vor Terror, Krieg und Verfolgung fliehen«, so Burkhardt.

