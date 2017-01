neues deutschland: Katalanische Politikerin Vehi: Streben nach Unabhängigkeit von Spanien nicht zu stoppen

Berlin (ots) - Das Streben der Katalanen nach Unabhängigkeit vom spanischen Zentralstaat ist nach Ansicht der katalanischen Politikerin Mireia Vehi nicht mehr zu stoppen. "Ich denke, dass es für den katalanischen Prozess kein Zurück mehr gibt", sagte Vehi im Interview mit der Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe). Zwar wolle Madrid das dieser Tage vom katalanischen Regierungschef für spätestens September anberaumte Unabhängigkeitsreferendum verbieten. Aber ab betrete man "das Terrain des zivilen Ungehorsams", so Vehi, die für das linksradikale Bündnis CUP im Parlament von Barcelona sitzt. Katalonien stehe am Anfang eines verfassunggebenden Prozesses. Die Unabhängigkeitsbewegung mit ihren demokratischen Massenprotesten habe die politischen Verhältnisse in der Region nach links verschoben. Die katalanische Unabhängigkeit stelle eine Chance dar, das so genannte Regime von 1978 zu sprengen - einen Pakt der Eliten, der nach dem Tod des Diktators Franco die Kontinuität der politischen und wirtschaftlichen Macht in Spanien abgesichert hat.

Pressekontakt:

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell