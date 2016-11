Berlin (ots) - Die HDP-Abgeordnete im türkischen Parlament Feleknas Uca fürchtet weitere Festnahmen von Parteikollegen. »Es sieht nicht gut aus. Uns ist klar, dass es nicht bei den bisherigen Festnahmen bleiben wird. Wir werden hier von Polizisten überall hin begleitet, sogar auf die Toilette«, sagte Feleknas am Freitagmorgen gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Onlineausgabe). »Vielleicht nehmen sie uns heute noch mit.»

Während des Interviews befand sich Uca im Gerichtsgebäude in Ankara, wohin sie gemeinsam mit anderen HDP-Abgeordneten die Ko-Vorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag begleitete. Von den Haftbefehlen gegen sie und ihre Parteigenossen wisse sie bislang jedoch nur aus den türkischen Medien. »Es ist ein ziviler Putsch im Gang. Erdogan geht gegen alle Kurden vor, er will die kurdische Identität zerstören«, so Uca. An die Bundesregierung gerichtet forderte Uca, diese müsse »endlich anfangen, Druck auf die türkische Regierung auszuüben. »Sonst werden wir noch alle festgenommen.«

Pressekontakt:

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell