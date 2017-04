NRZ: Israel: gereizter Netanjahu, souveräner Gabriel - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Es ist wie ein Kinder-Gerangel im Sandkasten: Bist du blöd zu mir, dann zahl ich's dir heim. Vielleicht fühlte sich Israels Ministerpräsident Netanjahu wirklich düpiert, weil Außenminister Gabriel nicht direkt ihn aufsuchte, sondern erst einmal mit kritischen Menschen in Israel sprechen wollte. Gabriel versuchte dieses Treffen schließlich zu verschieben - aber über diese goldene Brücke wollte Netanjahu denn nicht mehr gehen. Er lud Gabriel kurzerhand aus. Und nun befinden sich die deutsch-israelischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt. Dass Gabriel daraus kein Drama macht, spricht für Gelassenheit, die früher nicht gerade sein Markenzeichen war. Es geht völlig in Ordnung, wenn sich der deutsche Außenminister in einem demokratischen Land wie Israel auch mit Menschen unterhält, die nicht auf Regierungslinie sind. Dass Netanjahu die beiden Organisationen als Staatsfeinde sieht, liegt an seinem innenpolitischen Ärger. Netanjahu will sich seinen rechten Wählern als harter Hund zeigen. Dass er deswegen das gute und wertvolle Verhältnis zu Deutschland belastet, zeigt seine Unsicherheit. Ganz leicht könnte nun das Sandkasten-Gerangel eskalieren. Indem der Außenminister aber ruhig blieb, besteht nun eine Chance auf Wiederannäherung. Die ist für beide Staaten wichtig; vor allem für die Menschen in Israel. Dazu gehören auch die, die der Regierung kritisch gegenüber stehen.

