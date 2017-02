NRZ: Streit um "Bauernregel-Kampagne": Remmel kritisiert Hendricks

Essen (ots) - NRW-Landwirtschaftsminister Johannes Remmel (Grüne) hat sich in den Streit um die "Bauernregel-Kampagne" des Bundesumweltministeriums eingemischt und die zuständige Ministerin Barbara Hendricks (SPD) kritisiert. Die Kampagne thematisiere zwar eine "hoch aktuelle Problemlagen", so Remmel, der auch Landesumweltminister ist. "Allerdings ist sie aus meiner Sicht falsch adressiert und es ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, sich zur politischen Abstimmung innerhalb der Bundesregierung einer Informationskampagne zu bedienen", sagte Remmel der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Freitagsausgabe). Hendricks hätte die Problemfelder "einfach per Hauspost an Bundesminister Schmidt schicken sollen", so Remmel weiter. Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt sei schließlich derjenige, der sich nicht ausreichend für eine nachhaltigere und tiergerechtere Landwirtschaft einsetze, so der NRW-Landwirtschaftsminister.

