NRZ: FDP-Chef Lindner bekräftigt Absage an etwaige Ampel-Koalition nach der NRW-Landtagswahl im Mai 2017

Essen (ots) - Für die Zeit nach der Landtagswahl am 17. Mai in Nordrhein-Westfalen hat FDP-Chef Christian Lindner seine Absage an eine etwaige Ampel-Koalition bekräftigt. "In NRW wollen wir Rot-Grün ablösen und nicht verlängern. Auf diese Festlegung können unsere Wähler sich verlassen", sagte Lindner der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (Freitagsausgabe).Die Freien Demokraten wollen "schlicht eine andere Politik, als die von SPD und Grünen seit fast sieben Jahren verantwortete". Gefragt, ob Schwarz-Rot-Gelb eine Option sei, antwortete Lindner: "Dazu wird zum Glück arithmetisch keine Notwendigkeit bestehen." Laut den jüngsten gebe es neben der von der FDP ausgeschlossenen Ampel-Koalition die Optionen einer Großen Koalition und einer Mehrheit von CDU, FDP und Grünen. Für Letztere, auch "Jamaika-Koalition" genannt, fehlt Lindner aber nach eigenem Bekunden "schlicht die Fantasie, welche inhaltlichen Projekte daraus erwachsen könnten: "Für uns gilt, dass wir lieber in die Opposition gehen, wenn wir nicht wirklich etwas bewegen können."

Pressekontakt:

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell