WP: Euronics übernimmt Fernseh Berlet

Hagen (ots) - Euronics, größter Genossenschaftsverbund für Elektrofachhändler in Deutschland, übernimmt die Mehrheit an Fernseh Berlet. Das berichtet die Westfalenpost. Die seit 1964 inhabergeführte Elektrofachmarktkette aus Hagen-Hohenlimburg beschäftigt aktuell rund 420 Mitarbeiter an neun Standorten. Seit diesem Frühjahr wurden mit Euronics Gespräche über eine Beteiligung geführt. Das Bundeskartellamt hatte dafür im August bereits grünes Licht gegeben. Standorte und Arbeitsplätze sind laut einer Unternehmensmitteilung nicht gefährdet.

Euronics-Vorstand Benedict Kober sprach am Dienstag sogar von einer "Ausweitung des Filialnetzes", das derzeit von Hagen über Dortmund, Bergkamen, Hamm, Unna, Soest und Arnsberg-Neheim bis nach Lüdenscheid reicht. Die Euronics Deutschland eG gehört nach eigenen Angaben mit einem Jahresumsatz von 3,45 Milliarden Euro (2014/15) zu den führenden Marktteilnehmern. Fernseh Berlet gehört seit 2006 dem Verbund an, in dem nach Angaben von Euronics gut 1500 Händler vertreten sind.

Pressekontakt:

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell