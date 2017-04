NOZ: Hasselfeldt: Mit Seehofer hat die CSU die besten Karten

Osnabrück (ots) - Hasselfeldt: Mit Seehofer hat die CSU die besten Karten

Landesgruppenchefin würdigt die Erfahrung des bayerischen Ministerpräsidenten

Osnabrück. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hat die erneute Doppelkandidatur von Horst Seehofer als CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident begrüßt. Mit Seehofer an der Spitze habe die CSU "die besten Karten", sagte Hasselfeldt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Sie würdigte die "unermesslich große Erfahrung" des 67-Jährigen in der Bundes- und Landespolitik. Seehofer verfüge über starken Rückhalt in der Partei und bei der Bevölkerung. "Die Stärke Bayerns beweist: Er ist ein sehr erfolgreicher Ministerpräsident", erklärte die Vorsitzende der 56 CSU-Abgeordneten im Bundestag. Auch die Entscheidung, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann als CSU-Spitzenkandidaten aufzustellen, sei richtig. "Das Thema Innere Sicherheit gehört zu unserer Kernkompetenz", meinte Hasselfeldt.

