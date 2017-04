NOZ: NOZ: Zentralrat der Muslime: Petry hatte in der AfD nie das Sagen

Osnabrück (ots) - Zentralrat der Muslime: Petry hatte in der AfD nie das Sagen

Mazyek: AfD saugt NPD komplett auf

Osnabrück. Der Zentralrat der Muslime sieht nach dem Verzicht von Parteichefin Frauke Petry auf eine AfD-Spitzenkandidatur den Weg frei für noch radikalere und islamfeindlichere Kräfte in der Partei. Zentralratsvorsitzender Ayman Mazyek sagte im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Frau Petry hatte in dieser Partei nie die Hosen an." Während Petry immerhin noch zum kritischen Dialog beispielsweise mit dem Zentralrat der Muslime bereit gewesen sei, hätten sich dem andere Kräfte aus der Parteiführung komplett verweigert. Mazyek sagte: "Die AfD ist auf dem Weg, die NPD komplett aufzusaugen."

