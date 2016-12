NOZ: Wagenknecht wirft Bundesregierung Mitverantwortung für Terror vor

Osnabrück (ots) - Wagenknecht wirft Bundesregierung Mitverantwortung für Terror vor

"Kriegsbeteiligung am Hindukusch bringt Menschen in Deutschland in Gefahr"

Osnabrück. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht, wirft der Bundesregierung Mitverantwortung für Terror in Deutschland vor. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte Wagenknecht mit Blick auf die Entwicklung in Afghanistan: "Aufgrund der vielen zivilen Toten stärken Kriegseinsätze in der muslimischen Welt letztlich den Terror statt ihn zu schwächen." Deutschland sei noch nie am Hindukusch verteidigt worden, "aber die Sicherheit der Menschen in Deutschland wird auch durch die deutsche Kriegsbeteiligung am Hindukusch in Gefahr gebracht". Scharfe Kritik äußerte Wagenknecht an Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), die sich am Donnerstag im afghanischen Masar-i-Scharif aufhielt: "Von der Leyens Durchhalteparolen in Afghanistan sind Pfeifen im Walde." Denn es sei offensichtlich, dass der sogenannte Krieg gegen den Terror ein riesiger Fehlschlag sei. "Wie katastrophal die Sicherheitssituation in Afghanistan inzwischen ist, hat insbesondere der blutige Anschlag auf das deutsche Generalkonsulat im November in Masar-i-Scharif gezeigt." Aber nicht nur die Taliban würden wieder stärker, mittlerweile könne sogar die Terrormiliz IS in Afghanistan Fuß fassen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell