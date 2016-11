NOZ: NOZ: Zehn Millionen Euro an Bundesmitteln für Agrar-IT-Plattform

Osnabrück (ots) - Zehn Millionen Euro an Bundesmitteln für Agrar-IT-Plattform

Osnabrück. Die Bundesregierung will mit zehn Millionen Euro den Aufbau einer IT-Plattform für die deutsche Landwirtschaft finanzieren. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) unter Berufung auf Rainer Spiering, SPD-Mitglied im Landwirtschaftsausschuss des Bundestages. Entsprechende Mittel seien im Agrarhaushalt eingeplant worden, so Spiering. Mit der neuen Technik könnte erfasst werden, wie viel Gülle auf Felder ausgebracht oder wie viel Antibiotika in den Ställen verabreicht worden ist. "Gerade vor dem Hintergrund der Nitrat-Klage der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland schafft intelligente Technologie die Möglichkeiten, Stoffströme im Blick zu behalten", sagte Spiering. Er sprach von einer leicht zu bedienenden App, die auf Mobiltelefonen zum Einsatz kommen könnte.

Pressekontakt:

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell