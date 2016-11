NOZ: NOZ: CSU begrüßt Merkels erneute Kanzlerkandidatur

Osnabrück (ots) - CSU begrüßt Merkels erneute Kanzlerkandidatur

Landesgruppenchefin Hasselfeldt: Es ist gut, dass nun Klarheit ist - "Weltweit hohes Ansehen"

Osnabrück. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hat die erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel (CDU) begrüßt. "Es ist gut, dass die Kanzlerin nun für Klarheit gesorgt hat", sagte Hasselfeldt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). Seit elf Jahren sei Merkel eine "gute Kanzlerin", und es sei "gut, dass sie es bleiben will". Sie genieße nicht nur in Deutschland und Europa, sondern in der ganzen Welt hohes Ansehen. "Ihre Glaubwürdigkeit und ihr klarer politischer Kurs sind weltweit anerkannt", betonte die Vorsitzende der 52 CSU-Abgeordneten im Bundestag.

