NOZ: Fraktionschef Hofreiter warnt CSU: Schwarz-Grün im Bund rückt in weite Ferne

Osnabrück (ots) - Grüne: CSU muss populistischen Ego-Trip beenden

Hofreiter-Appell vor Parteitag in München: Sonst rückt Schwarz-Grün in weite Ferne

Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die CSU vor ihrem Parteitag in München zur Beendigung ihres "populistischen Ego-Trips" aufgefordert. Andernfalls rücke "Schwarz-Schwarz-Grün 2017 im Bund in weite Ferne", sagte Hofreiter der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag).Er warf der CSU vor, Ressentiments zu schüren, in Teilen rassistische Sprüche zu klopfen, um am rechten Rand zu fischen. "Wer die Spaltung unserer Gesellschaft befeuert, will 2017 in eine völlig andere Richtung als wir Grüne", betonte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Er forderte die CSU-Führung auf, ihren Kurs zu ändern. "Ich will regieren, aber nicht um jeden Preis", erklärte Hofreiter.

