Berlin (ots) - Schiller blickt zurück. Auf seine Erfolgsgeschichte, die im Jahr 1997 beginnt und wenig später aus Christopher von Deylen Schiller werden ließ. Zurück auf fünf Studioalben, die es auf Platz #1 der Album-Charts in Deutschland schafften. Auf fast zwei Dekaden, in der er mit einer besonderen Mischung aus Pop, Ambient und Elektronik seine Zuhörer mitriss, und auf eine Reise durch Raum und Zeit, durch traumhafte Melodien und atmosphärische Instrumentierungen mitnahm.

Dennoch zeigt Schillers Doppelveröffentlichung "Zeitreise" und "Zeitreise Live" als Vorbote des 20. Jubiläums seines musikalischen Bestehens keine klassische Sammlung seiner "Greatest Hits", sondern vielmehr eine Reminiszenz an sein bisheriges Schaffen. Eine Kontemplation für treue Weggefährten und die Chance für Novizen, in die Welt von Schiller einzutauchen. Enthalten sind natürlich auch sämtliche Kollaborationen mit bekannten Künstlern und Künstlerinnen wie Unheilig, Xavier Naidoo, Lang Lang, Anna Netrebko, Peter Heppner oder Anna Maria Mühe.

Christopher von Deylen: "Die Nebel der Vergangenheit haben mich nicht losgelassen. Ich spürte zunehmend: Ich möchte mich dieser, meiner eigenen Geschichte stellen. Jahrelang habe ich den Blick zurück vor mir her geschoben. Dieses Jahr fiel es mir seltsamerweise leicht zurückzublicken auf das Erreichte, auf das Gesammelte. Der Titel 'Zeitreise' erschien mir da nur passend."

Auch das "Zeitreise Live"-Album blickt in die vollendete Gegenwart. Es handelt sich hierbei um den Live-Mitschnitt seines Berliner Konzerts der just zu Ende gegangenen Arena-Tour. Diese begeisterte nach einer vierjährigen Tourneepause über 100.000 Zuschauer auf insgesamt 15 Konzerten. In diesem Rausch der Tour entstanden die beiden Alben, mit denen er nicht auf sein zwanzigstes Jubiläum warten wollte. Er wollte sich von neuen Ideen, einem neuen Flow treiben lassen und sich mithilfe von fortschrittlicher Bühnentechnik auf technisches Neuland wagen. Eine Zeitreise in die Zukunft sozusagen.

Zum einen erzählt diese Doppelveröffentlichung die künstlerische Lebensgeschichte von einem der bedeutendsten Pioniere elektronischer Musik in Deutschland. Zum anderen zeigen die beiden Alben, dass sich das Werk Schillers in der Gegenwart und Zukunft als enorm beweglich und erneuerbar erweist - und wir auch in der Zukunft noch viel Überraschendes von ihm erwarten dürfen.

"Zeitreise - Das Beste von Schiller" VÖ: 16.12.2016

"Zeitreise Live" VÖ: 16.12.2016

Die Reise geht weiter: Nach der umjubelten 2016er Arena-Tour startet Schiller im Herbst 2017 seine neue rekordverdächtige Konzertreise durch Deutschland und der Schweiz: "Klangwelten Live 2017" - Elektronik Pur.

SCHILLER "Klangwelten Live 2017"

02.10. DORTMUND 03.10. SAARBRÜCKEN 04.10. GERA 05.10. WÜRZBURG 06.10. AUGSBURG 07.10. MANNHEIM 08.10. FULDA 09.10. STUTTGART 10.10. KARLSRUHE 11.10. DÜSSELDORF 12.10. OSNABRÜCK 14.10. FLENSBURG 15.10. NEURUPPIN 17.10. WUPPERTAL 18.10. FRANKFURT 19.10. WORMS 20.10. LINGEN 21.10. KASSEL 22.10. LEIPZIG 23.10. COTTBUS 24.10. ERFURT 25.10. HALLE 26.10. JENA 27.10. ZÜRICH 28.10. BASEL 30.10. DRESDEN 31.10. MÜNCHEN 01.11. BERN 02.11. ERLANGEN 03.11. ZWICKAU 04.11. CHEMNITZ 05.11. RAVENSBURG 08.11. ESSEN 09.11. HAMBURG 10.11. HANNOVER 11.11. NEUBRANDENBURG 12.11. MAGDEBURG 13.11. POTSDAM 14.11. KIEL 15.11. BREMEN 16.11. NEUBRANDENBURG 17.11. BRANDENBURG 18.11. SCHWEDT 19.11. GÜTERSLOH 20.11. NEUNKIRCHEN 21.11. REGENSBURG 22.11. BERLIN

Tickets: http://bit.ly/klangwelten2017

