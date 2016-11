Amy Macdonald meldet sich mit neuem Album "Under Stars" im Frühjahr 2017 zurück ++ Erster Track "Down By The Water"/ Amy Macdonald UNDER STARS Cover / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58621 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Universal ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Sie gehört zu den erfolgreichsten britischen Solo-Künstlerinnen der letzten Dekade, hat mit ihren letzten beiden veröffentlichten Alben Platz 1 der deutschen Albumcharts erobert, mit ihrem Debüt einen Rekord aufgestellt für über 1 Million verkaufte Alben und wurde mit zwei ECHO Awards belohnt. Jetzt meldet sich Amy Macdonald mit einem brandneuen Werk zurück: "Under Stars" erscheint am 17. Februar 2017. Das Album kann ab sofort vorbestellt werden.

Den ersten Vorgeschmack gibt es mit dem Song "Down By The Water (Akustik Version)", den man bei Vorbestellung direkt herunterladen kann. Das Album entstand gemeinsam mit Scot Cam Blackwood (George Ezra, Florence and the Machine) und dem Produzenten-Duo My Riot (London Grammar, Birdy). Der kreative Prozess von "Under Stars" dauerte fast zweieinhalb Jahre wie die 29-Jährige erzählt: "Das ist die längste Zeit, die ich je für ein Album gebraucht habe. Während der Entstehung wollte ich, dass alles schneller passiert, aber jetzt, wo alles fertig ist, bin ich sehr froh, dass wir uns die Zeit genommen haben."

Amy Macdonald ist gerade einmal 29 Jahre alt und kann schon auf eine unglaubliche Karriere zurückblicken. Mit ihrem Debütalbum "This Is The Life" und der gleichnamigen Hit-Single dominierte Amy Macdonald die deutschen Charts. Das Debüt verkaufte sich über eine Million Mal und war eines der erfolgreichsten Alben der letzten Dekade. Es hielt sich 101 Wochen in den deutschen Albumcharts. Mit dem zweiten Album "A Curious Thing" stürmte Amy Macdonald ebenfalls die Spitze der Charts und legte 2012 den Longplayer "Life In A Beautiful Light" nach, der Platz 1 erreichte und mit Platin belohnt wurde. Ihre Live-Tourneen waren restlos ausverkauft und neben Edelmetall gab es bereits zwei ECHO Awards. Für 2017 steht nun also das vierte Album "Under Stars" an, das am 17. Februar erscheint: "Ich bin so stolz auf die Songs und so begeistert von dem Album. Da sind so viele unglaubliche Momente und ich habe das Gefühl, dass auf der Platte einige meiner besten Arbeiten sind. Ich bin sehr aufgeregt, sie endlich mit meinen Fans zu teilen und ich glaube, da ist ganz viel, das auch neuen Fans gefallen wird", beschreibt Amy Macdonald. Ein erstes Highlight für 2017 ist gesetzt.

TRACKLISTING "UNDER STARS" 1. Dream On 2. Under Stars 3. Automatic 4. Down by The Water 5. Leap of Faith 6: Never Too Late 7: The Rise & Fall 8: Feed My Fire 9: The Contender 10: Prepare to Fall 11: From The Ashes

"Under Stars" erscheint am 17.02.2017 und kann ab sofort vorbestellt werden.

Hier kann man sich den Clip zu "Down By The Water" ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=u0EgveU6yTc&feature=youtu.be

