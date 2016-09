Shawn Mendes - Illuminate Album Cover. Shawn Mendes erobert mit neuem Album "Illuminate" direkt Platz 2 in den deutschen Albumcharts. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58621 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Universal International ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Mit seinem zweiten Album "Illuminate" erobert Shawn Mendes in dieser Woche direkt Platz 2 in den deutschen Albumcharts! Mit großem Abstand auf den Drittplatzierten und sehr knapp an der Spitze vorbei, gelingt dem kanadischen Superstar auf Anhieb der Einstieg auf Platz 2. Bereits die erste Single "Treat You Better" aus seinem Album "Illuminate" dominierte die internationalen Charts: Platz 1 in 34 Ländern in den iTunes-Charts, Gold-Auszeichnung in Deutschland sowie drei Wochen in Folge auf Platz 1 in den deutschen Airplaycharts. Zudem erreichte die Single Platz #6 der globalen Spotify Top 50 Charts mit täglich über 2.4 Millionen Streams sowie Platz #5 der deutschen Spotify Charts. Das Video zu "Treat You Better" wurde innerhalb von 24 Stunden über 2 Millionen Mal weltweit angesehen. Mit seinem zweiten Album "Illuminate" knüpft Shawn Mendes nahtlos an die Erfolge seines Debüts "Handwritten" an.

Shawn Mendes' Debütalbum "Handwritten" erschien im April 2015 und ging prompt auf Platz #1 der Billboard Top-200. Mit mehr als 2,5 Millionen verkauften Einheiten und weit über 2 Milliarden Streams weltweit, erreichte der Longplayer binnen kürzester Zeit Platinstatus in diversen Ländern (u.a. USA, Schweden, Dänemark). Auch darauf vertreten war die Single "Stitches", die ihm rund um den Globus weitere Platin- und Goldauszeichnungen bescherte - in Deutschland gab's Gold. Zudem ging "Stitches" auf Platz #1 der deutschen iTunes-Charts, Platz 2 der deutschen Airplay-Charts, Platz 3 der deutschen Single-Charts, Platz 2 der deutschen Shazam-Charts sowie in die Top-5 der deutschen Spotify-Charts.

Shawn Mendes kommt im Frühjahr 2017 auf Deutschlandtour und wird sein neues Album "Illuminate" live vorstellen.

Das Video zu "Treat You Better" gibt es hier zu sehen: http://ots.de/vxkkn

Das Video zu "Mercy" gibt es hier zu sehen: http://ots.de/wcgyY

