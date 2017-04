Neckarsulm (ots) - Auch in diesem Jahr hat die Deutsche Wein Marketing (DWM) die Kompetenz des Lidl-Online-Shops in Sachen Wein bestätigt und die Lidl-Weinwelt auf www.lidl.de/wein als "Besten Weinfachhändler Online 2017" ausgezeichnet. Grundlage für die Auszeichnung sind die Einzelbewertungen der im Shop angebotenen Weine bei der renommierten Berliner Wein Trophy, die die DWM zweimal jährlich ausrichtet. Sie zählt zu den am strengsten kontrollierten Weinwettbewerben weltweit.

Bei der Berliner Wein Trophy im Juli 2016 und Februar 2017 erhielten insgesamt 149 von Lidl eingereichte Weine eines der begehrten Siegel "Großes Gold", "Gold" oder "Silber". Zwei Weine wurden mit dem seltenen "Großen Gold" prämiert, darunter zum wiederholten Mal der Château Guiraud Sauternes Grand Cru Classé, ein Weißwein des Jahrgangs 1995.

128 Produkte erhielten die Goldmedaille. Viele der ausgezeichneten Weine bietet die Lidl-Weinwelt im Mai zum besonders günstigen Preis an, zum Beispiel:

- Barón del Cega Gran Reserva, Rotwein 2008 für 4,49 Euro statt 4,99 Euro - Cimarosa Cuvée Especial Winemaker's Selection, Rotwein 2012 für 6,69 Euro statt 7,49 Euro - Trockenbeerenauslese Pfalz, Weißwein 2015 für 7,99 Euro statt 8,99 Euro - Alsace Grand Cru Marckrain Gewürztraminer, Weißwein 2015 für 8,99 Euro statt 9,99 Euro - Châteauneuf-du-Pape La Croix Boidard, Rotwein 2015 für 11,49 Euro statt 12,99 Euro

"Unsere Kunden können sich auf unsere Kompetenz in Sachen Wein verlassen", sagt Heiko Hegwein, als Bereichsvorstand zuständig für den Lidl-Online-Shop. "Wir bieten online über 1.200 Weine aus Deutschland, vielen europäischen Ländern und Übersee in verschiedenen Preiskategorien an. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei."

Versandkostenfrei bestellen

Anlässlich der Auszeichnung können sich die Kunden ihre Wein- und Spirituosenbestellungen im Lidl-Online-Shop im Mai ab einem Bestellwert von 60 Euro versandkostenfrei nach Hause liefern lassen. Hierzu muss bei der Bestellung lediglich der Gutscheincode VKFREI0517 angegeben werden.

Weitere Informationen zur Lidl-Weinwelt unter www.lidl.de/wein.

Über Lidl:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschland sorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel aus dem Food- und Non-Food-Bereich. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

