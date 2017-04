Ab Anfang Mai 2017 bietet Lidl Deutschland in ausgewählten Regionen im Norden Deutschlands unter der Eigenmarke "Milbona" Weidemilch mit dem neuen Siegel "Pro Weideland - Deutsche Weidecharta" an. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58227 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung ... Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - Lidl Deutschland ergänzt weiter sein Sortiment und führt ab Anfang Mai in ausgewählten Regionen im Norden Deutschlands unter der Eigenmarke "Milbona" Weidemilch mit dem neuen Siegel "Pro Weideland - Deutsche Weidecharta" ein. Perspektivisch soll das Angebot an zertifizierter Weidemilch in Zusammenarbeit mit qualifizierten Lidl-Partnern in weiteren ausgewählten Regionen im Norden und Nordwesten Deutschlands ausgeweitet werden. Siegelgeber ist das Grünlandzentrum Niedersachen/Bremen e.V. Das vom niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geförderte Projekt "Weideland Niedersachsen" bildet die Grundlage für das neue Weidemilchsiegel und wird ebenfalls durch das Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V. koordiniert.

Kaufalternative für Verbraucher

20 Organisationen aus Landwirtschaft, Wirtschaft, Umwelt-, Natur-, Verbraucher- und Tierschutz haben an der Zielsetzung und den Kriterien der Deutschen Weidecharta gearbeitet - darunter der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) und der Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUND). "Wir freuen uns, dass Lidl als erster Handelspartner die Zusammenarbeit bestätigt hat und bereits ab Anfang Mai Weidemilch mit unserem Siegel 'Pro Weideland' in ausgewählten Regionen anbieten wird. Verbraucher haben damit eine Kaufalternative und können sich bewusst für die Stärkung der Weidehaltung entscheiden", erklärt Dr. Arno Krause, Geschäftsführer Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V.

Selbsterzeugtes Futter und ganzjährige Bewegungsfreiheit für Kühe

"Wir bieten bereits seit Herbst 2015 im Norden Deutschlands Weidemilch in unseren Filialen an und seit 2016 im Osten Deutschlands", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf Lidl Deutschland. "Umso mehr freuen wir uns, dass es nun mit 'Pro Weideland - Deutsche Weidecharta' ein offizielles Label für Weidemilch-Produkte gibt und wir dieses als erster Händler nutzen können. Wir starten mit der Weidemilch und ab Sommer 2017 sollen zertifizierte Weidebutter und Weidekäse folgen." Das "Pro Weideland"-Siegel garantiert, dass die Milchprodukte von Kühen stammen, die an mehr als 120 Tagen im Jahr für mindestens sechs Stunden täglich auf der Weide stehen. Für jede Kuh stehen mindestens 1.000 Quadratmeter Weidefläche bereit und weitere 1.000 Quadratmeter zur Futtergewinnung. Eine ganzjährige Bewegungsfreiheit für die Tiere ist ebenfalls gewährleistet. Neben dem selbsterzeugten Futter von Wiesen und Weiden wird ausschließlich gentechnikfreies Futtermittel verwendet. Die "Milbona"-Weidemilch ist mit dem "Ohne Gentechnik"-Siegel des Verbands für Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) gekennzeichnet und entspricht den Standards des VLOG.

Lidl-Mehrwertkonzepte - Wertschöpfung gemeinsam gestalten

Lidl hat in den letzten Jahren gemeinsam mit Landwirten und Molkereien intensiv daran gearbeitet, das Produkt Milch aufzuwerten und damit neue Vermarktungsmöglichkeiten für Landwirte zu schaffen. Das Angebot an Milchprodukten mit Mehrwert wurde für die Kunden dabei kontinuierlich erweitert. "Unsere gemeinsam entwickelten Mehrwertkonzepte sind ein Bekenntnis zum heimischen Milchmarkt", ergänzt Bock. In Deutschland führt Lidl neben der Weidemilch weitere Mehrwertprodukte: Im Sommer 2016 hat das Unternehmen als erster Händler in Deutschland Milchprodukte einer Eigenmarke bundesweit auf "Ohne Gentechnik" umgestellt. Im Rahmen der regionalen Lidl-Eigenmarke "Ein gutes Stück Bayern" setzt das Unternehmen auf nachhaltige Bewirtschaftung sowie Tierwohl und bietet seit Anfang Februar 2017 die Frischmilch von "Ein gutes Stück Bayern" mit der Premiumstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz" des Deutschen Tierschutzbundes an. Darüber hinaus ist bei Lidl im Süden Deutschlands mit Ausnahme von Bayern eine Alpenmilch erhältlich. All diese Mehrwertkonzepte beruhen auf Freiwilligkeit und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit aller Teilnehmer der Wertschöpfungskette.

Über das "Pro Weideland"-Siegel

Die Kernidee des "Pro Weideland"-Siegels ist, das Produkt Milch und die Weidehaltung zu stärken. Es steht für eine naturnahe und natürliche Tierhaltung und ermöglicht den Bauern, höhere Erlöse zu erzielen. Die Wiesen und Weiden prägen maßgeblich die Kulturlandschaft der jeweiligen Region und tragen zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Nicht zuletzt bilden sie einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere. "Pro Weideland"-Höfe werden regelmäßig von unabhängigen Kontrolleuren überprüft, um sicherzustellen, dass für die Herstellung der Produkte ausschließlich Milch aus Weidehaltung verarbeitet wird. Weitere Informationen unter www.proweideland.de.

